

Увеличивается количество сервисов, финансируемых программой всеобщего здравоохранения

08.04.2022 12:15





Увеличивается количество сервисов, финансируемых программой всеобщего здравоохранения. В частности, будет финансироваться реабилитация взрослых и детей, реабилитация после инсульта, ряд сервисов по диагностике или лечению опухолей, которые покрывала программа реферала или не финансировало министерство.



Как сообщила агентству «IPN» руководитель департамента политики Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, в некоторых случаях финансирование сервисов лечения в рамках программы реферала затягивалось во времени. В результате данного изменения бенефициарам будет доступен ряд медицинских сервисов. Будет финансироваться цифровая PET/CT (ПЭТ КТ).



«Всеобщее здравоохранение — это универсальная программа, которая является единственной возможностью для многих бенефициаров получить медицинскую помощь.



Охват всеобщего здравоохранения очень широк. Также у нас есть и индивидуальные «кейсы», в рамках которых программа реферального обслуживания годами осуществляет финансирование бенефициаров. За эти годы сформировались такие направления, которые традиционно финансируются из реферальной программы, что реально, по своей сути, содержанию и объему вполне возможно объединить под всеобщим здравоохранением. Эти сервисы были перенесены в программу всеобщего здравоохранения.



В программе реферального обслуживания есть и другие процессы. Рассмотрение происходит в порядке комиссии, что вызывает задержки во времени, а в некоторых случаях может быть и отказ конкретному бенефициару. Конкретные темы не охвачены в полном виде.



Сочтены целесообразными необходимые сервисы, в частности реабилитационные сервисы, которые частично финансируются для бенефициаров, а также сервисы онкологии, особенно важна часть диагностики онкологии.



Мы работаем, чтобы в рамках возможностей бюджета, выделенного министерству и госпрограмме, максимально объединить под эгидой всеобщего здравоохранения», — отметила Екатерина Адамия.



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