|
|
|
Правительство Грузии увеличивает финансирование религиозных организаций на один миллион лари
08.04.2022 12:23
Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, увеличено финансирование религиозных организаций. К 2022 году к существующим 4,5 миллионам лари был добавлен один миллион лари, чтобы частично компенсировать материальный и моральный ущерб, нанесенный религиозным объединениям во время советского тоталитарного режима.
Представители религиозных объединений поблагодарили премьер-министра за увеличение финансирования и отметили, что это самое важное решение для них.
Правительство Грузии руководствовалось несколькими важными вопросами увеличения финансирования религиозных организаций, включая количество прихожан религиозных организаций, священнослужителей и культовых сооружений, и решение было принято в консультации с Агентством религии и религиозными объединениями. Сумма в один миллион лари будет выделена из Резервного фонда правительства Грузии и будет распределена между религиозными организациями Государственным агентством по делам религий.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна