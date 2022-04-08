

Правительство Грузии увеличивает финансирование религиозных организаций на один миллион лари

08.04.2022 12:23





Согласно решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, увеличено финансирование религиозных организаций. К 2022 году к существующим 4,5 миллионам лари был добавлен один миллион лари, чтобы частично компенсировать материальный и моральный ущерб, нанесенный религиозным объединениям во время советского тоталитарного режима.



Представители религиозных объединений поблагодарили премьер-министра за увеличение финансирования и отметили, что это самое важное решение для них.



Правительство Грузии руководствовалось несколькими важными вопросами увеличения финансирования религиозных организаций, включая количество прихожан религиозных организаций, священнослужителей и культовых сооружений, и решение было принято в консультации с Агентством религии и религиозными объединениями. Сумма в один миллион лари будет выделена из Резервного фонда правительства Грузии и будет распределена между религиозными организациями Государственным агентством по делам религий.





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