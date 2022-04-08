

Кобахидзе назвал фейком озвученные украинской разведкой данные по контробанде

08.04.2022 12:29





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что озвученная украинской стороной информация, касательно контрабанды в Россию, является фейком.



На этой неделе Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.



«То, что столько дней мы не получили никакой информации с украинской стороны, само по себе говорит о том, что это [обвинения] ни на чем не основывались и от начала до конца были т.н. фейком», — заявил Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».



При этом он снова выразил уверенность в том, что за распространением фейков стоят представители крупнейшей оппозиционной партии страны – «Единое национальное движение», которые сегодня занимают высокие должности в Украине. Кобахидзе уверен, что все последние события были направлены на то, чтобы спровоцировать «мини-взрыв» в грузинском обществе.



«На самом деле ничего не происходит. Все грузы, которые вывозятся и ввозятся в страну, обычно контролируются», — отметил он.



Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии «официальных доказательств и убедительных аргументов» того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию. В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или опровергнуть их.



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