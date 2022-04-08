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Делегация подкомитета Европарламента по безопасности и обороне посетит Грузию 10 апреля
08.04.2022 13:31
Делегация подкомитета Европарламента по безопасности и обороне посетит Грузию 10 апреля.
Депутаты Европарламента оценят возможные последствия войны России против Украины для Грузии и выразят свою солидарность и поддержку территориальной целостности страны. Они также оценят работу Миссии наблюдателей ЕС в стране.
Делегация европейских законодателей посетит Грузию 10-14 апреля. Кроме того, запланированы встречи с президентом Грузии, премьер-министром, спикером парламента и министром обороны. Они также планируют посетить административные разделительные линии с сепаратистскими регионами Абхазией и Южной Осетией.
Этим визитом Европейский парламент хочет выразить свою солидарность и подчеркнуть свою поддержку территориальной целостности Грузии.
В рамках делегации Грузию посетят Натали Луазо (Франция), Лукас Мандле (Австрия), Юоза Олеас (Литва), Елена Йончева (Болгария), председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Ларс Патрик Берг (Германия).
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