

Москва обвиняет Тбилиси в выращивании боевых комаров

08.04.2022 14:56





В Москве вновь заявили об угрозах, исходящих от Центра по исследованию общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси. На этот раз обвинения озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.



«В регионе дислокации Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками», — передает его слова РИА Новости.



Как утверждает Кириллов, ссылаясь на данные сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах. В том числе из Грузии на территорию ряда субъектов РФ.



Представитель Минобороны России также заявил, что, по информации Роспотребнадзора, распространение клещей стало причиной вспышек Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области.



«Нетипичная динамика расширения ареала переносчиков заставляет обратить внимание на информацию Игоря Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия», — заявил Кириллов, напомнив о словах бывшего министра госбезопасности Грузии, которые он произнес на пресс-конференции в Москве в 2008 году.



По словам Кириллова, Гиоргадзе продемонстрировал патент № 8967029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам, на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе.



«В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. Подобные разработки не сочетаются с международными обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия», — добавил Кириллов.



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