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Председаель Верховной Рады Украины приглашает Шалву Папуашвили в Бучу
08.04.2022 15:04
По информации временного поверенного Украины в Грузии Андрия Касьянова, председатель парламента Грузии получил приглашение посетить украинский город Буча и своими глазами увидеть военные преступления. Об этом Касьянов заявил на брифинге.
Как он отметил, мировое сообщество стоит перед выбором – слушать ультиматумы Москвы и ложь или строить такую систему безопасности, когда ни одно государство не будет пытаться навязать свое ложное видение всему миру.
«Сегодня мир увидел и осудил военные преступления в Буче. Как вам известно, председатель Верховной Рады Украины господин Стефанчук обратился ко всем парламентариям с призывом приехать в Бучу и своими глазами увидеть эти преступления. Соответствующее приглашение получил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили», - отметил Касьянов.
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