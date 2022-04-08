

Гарибашвили: Грузия никогда не допустит перевозки санкционных грузов

08.04.2022 15:11





Мне было грустно слышать такое клеветническое заявление со стороны Украины - Грузия никогда не допустит перевозки санкционных грузов, тем более абсурдно обвинение, что в это включено правительство, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, откликаясь таким образом на информацию, распространенную Главным управлением разведки Минобороны Украины касательно т.н. черных дыр.



Как отметил премьер-министр, власти Грузии обмениваются любой информацией с зарубежными партнерами, и вопросов по этому поводу быть не должно.



«Понятно, что это было политически мотивированное заявление, никаких доказательств, никаких фактов представлено не было, и, конечно, это печально. Я желаю Украине и украинцам, чтобы война закончилась скорее, чтобы прекратилась эта разрушительная война, которая является большим вызовом не только для Украины, но и для нас, для всего региона, для Европы и мира.



На этот вопрос были даны компетентные ответы со стороны различных ведомств, сделан ряд заявлений и разъяснений. Хочу однозначно заявить - Грузия никогда не допустит, чтобы произошла перевозка санкционных грузов, и тем более абсурдно обвинение, что в это включено правительство. Мы не допустим вывоза каких-либо санкционных товаров с использованием нашей территории – это четкая, однозначная позиция. Мы находимся в полной координации с зарубежными партнерами, друзьями. В онлайн режиме обмениваемся любой информацией, связанной с такого типа такими чувствительными вопросами, и я думаю, что об этом не должно быть вопросов», - заявил Ираклий Гарибашвили.



Для справки, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия создает каналы контрабанды попавших под санкции товаров военного назначения и другой продукции, которые пройдут, в том числе, по территории Грузии с согласия властей страны.



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