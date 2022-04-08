

ЕС в рамках санкций против РФ вводит ограничения против 217 физлиц и 18 структур - Еврокомиссия

08.04.2022 15:15





Евросоюз в рамках пятого пакета санкций в отношении России включил в санкционные списки 217 физических и 18 юридических лиц, в том числе представителей т.н. «ДНР» и «ЛНР».



"Еврокомиссия также приветствует тот факт, что санкции теперь введены и в отношении 217 физлиц и 18 структур", - говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.



Отмечается, что среди подпавших под санкции - 179 представителей руководства и парламентов т.н. «ДНР» и «ЛНР»..



Таким образом, с 2014 года санкции ЕС против РФ введены всего в отношении 1091 физических и 80 организаций.



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