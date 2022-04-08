

Представитель посольства Украины: Благодарю правительство Грузии за поддержку Украины

08.04.2022 15:20





Представитель посольства Украины Андрий Касьянов поблагодарил правительство Грузии за заботу об украинских беженцах и поддержку Украины.



По его словам, по состоянию на 3 апреля в Грузии находится 20 723 гражданина Украины.



«Я хочу поблагодарить Грузию, правительство Грузии за поддержку, которую они оказывают Украине в международных организациях и на других аренах. Мы благодарим Грузию за обеспечение нужд и потребностей наших беженцев. По состоянию на 3 апреля в Грузии находится 20 723 гражданина Украины. Граждане, которые въезжают на территорию Грузии и приходят к нам, в посольстве из Мариуполя.



Эти граждане очень тяжелым путем прибывают в Грузию в поисках убежища. Посольство Украины в Грузии активно сотрудничает с международными организациями, а также со структурами правительства Грузии. Вчера я провел встречу с мэром Кахой Каладзе. Дипломаты посольства сегодня вылетели в Кутаиси, в воскресенье они отправятся в Батуми, чтобы своими глазами увидеть и убедиться, что потребности граждан Украины в Грузии полностью удовлетворяются. Мы понимаем, что война не закончится за неделю. Мы должны думать о перспективах. Это организация образования, детские сады, школы и медицинское обслуживание», — сказал Андрей Касьянов.



Вместе с тем, Андрий Касьянов поблагодарил граждан Грузии и всех, кто оказывает гуманитарную помощь Украине.



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