

В Грузии находятся до 21 тысячи граждан Украины

08.04.2022 15:25





В Грузии находятся около 21 тысячи граждан Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрий Касьянов.



«Согласно информации, которую мы получаем от офиса Верховного комиссара, по состоянию на 3 апреля на территории Грузии находились 20 723 гражданина Украины. Примерно 4,5 тысячи из них – это дети», — сообщил Касьянов.



Отвечая на вопросы журналистов, дипломат подчеркнул, что граждане Украины не сталкиваются с какими-либо проблемами в Грузии. При этом Касьянов напомнил, что при содействии государственных ведомств происходит зачисление несовершеннолетних в школы, а также обеспечение граждан Украины жильем и соответствующей медицинской помощью.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



