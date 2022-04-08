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В Грузии находятся до 21 тысячи граждан Украины
08.04.2022 15:25
В Грузии находятся около 21 тысячи граждан Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрий Касьянов.
«Согласно информации, которую мы получаем от офиса Верховного комиссара, по состоянию на 3 апреля на территории Грузии находились 20 723 гражданина Украины. Примерно 4,5 тысячи из них – это дети», — сообщил Касьянов.
Отвечая на вопросы журналистов, дипломат подчеркнул, что граждане Украины не сталкиваются с какими-либо проблемами в Грузии. При этом Касьянов напомнил, что при содействии государственных ведомств происходит зачисление несовершеннолетних в школы, а также обеспечение граждан Украины жильем и соответствующей медицинской помощью.
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