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Германия экстрадировала в Грузию бывшего тюремного начальника, обвиняемого в пытках
08.04.2022 15:39
Германия экстрадировала в Грузию бывшего высокопоставленного сотрудника пенитенциарной системы, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре Грузии.
«Передача осужденного грузинской стороне осуществлена в результате эффективного и успешного сотрудничества с одной стороны – между Генеральной прокуратурой Грузии, министерствами юстиции, внутренних и иностранных дел Грузии, а с другой стороны – компетентными органами Германии», — сообщил сегодня на брифинге представитель ведомства.
Экстрадирован экс-начальник режимного отдела «Матросовской тюрьмы» в Рустави (пенитенциарное учреждение №6), который на родине был заочно признан виновным в пытках над заключенными. 25 февраля 2014 года Руставкий городской суд приговорил чиновника к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца.
По данным Генпрокуратуры, обвиняемый В.К. работал в Матросовской тюрьме в течение пяти лет, до осени 2012 года. Утверждается, что «вместе с группой лиц он разработал незаконные методы обращения с заключенными, которые предусматривали их пытки и бесчеловечное обращение». Согласно версии следствия, В.К. вместе с сотрудниками систематически избивал и пытал заключенных.
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