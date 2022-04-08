

Германия экстрадировала в Грузию бывшего тюремного начальника, обвиняемого в пытках

08.04.2022 15:39





Германия экстрадировала в Грузию бывшего высокопоставленного сотрудника пенитенциарной системы, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сегодня сообщили в Генпрокуратуре Грузии.



«Передача осужденного грузинской стороне осуществлена в результате эффективного и успешного сотрудничества с одной стороны – между Генеральной прокуратурой Грузии, министерствами юстиции, внутренних и иностранных дел Грузии, а с другой стороны – компетентными органами Германии», — сообщил сегодня на брифинге представитель ведомства.



Экстрадирован экс-начальник режимного отдела «Матросовской тюрьмы» в Рустави (пенитенциарное учреждение №6), который на родине был заочно признан виновным в пытках над заключенными. 25 февраля 2014 года Руставкий городской суд приговорил чиновника к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца.



По данным Генпрокуратуры, обвиняемый В.К. работал в Матросовской тюрьме в течение пяти лет, до осени 2012 года. Утверждается, что «вместе с группой лиц он разработал незаконные методы обращения с заключенными, которые предусматривали их пытки и бесчеловечное обращение». Согласно версии следствия, В.К. вместе с сотрудниками систематически избивал и пытал заключенных.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



