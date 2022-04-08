

Евросоюз официально ввел новый пакет санкций против России и Беларуси

08.04.2022 15:45





Европейский совет в пятницу одобрил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за военного вторжения в Украину. Часть санкций распространяется и на Беларусь, которая содействует агрессии РФ.



— Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими военными в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия обходится дорого, — заявил глава Европейской службы внешних действий Жозеп Боррель.



Пакет включает следующие санкции:



запрет на импорт в ЕС угля и другого твердого ископаемого топлива из России или российского происхождения с августа 2022 года;



запрет доступа в порты ЕС судам под флагом РФ. Исключения сделаны для кораблей с энергоносителями, гуманитарной помощью, сельскохозяйственной и пищевой продукцией;



запрет на деятельность любых автотранспортных предприятий Беларуси и России, им запрещается перевозить грузы по территории ЕС, в том числе транзитом. Исключения — фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, гуманитарные грузы;



запрет экспорта в Россию многих видов товаров — реактивных двигателей, квантовых компьютеров, передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, точного машинного и транспортного оборудования (объем этого экспорта составляет 10 млрд евро);



запрет импорта из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков (объем этого импорта — 5,5 млрд евро);



запрет российским компаниям на участие в закупках ЕС; запрет любого финансирования для российских госорганов; расширены запреты на депозиты в крипто-кошельках и на продажу банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой валюте стран ЕС, в Россию и Беларусь, любому физическому или юридическому лицу в России и Беларуси. Эти меры призваны закрыть лазейки для обхода санкций.



Кроме того, Евросоюз включил в санкционный список новые компании, чья продукция или технологии сыграли роль в российском вторжении, ряд ключевых российских бизнесменов, чиновников Кремля, пропагандистов, а также членов семей тех, кто попал под санкции ранее.



Также ЕС вводит полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, на долю которых приходится 23% банковского сектора РФ. Ранее они уже были отключены от SWIFT. Теперь вдобавок заморозят их активы и полностью отрежут их от рынков ЕС.



Евросоюз требует от России немедленного прекращения войны в Украине, безоговорочного выведения всех войск с территории Украины и соблюдения ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.



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