

ЕС ввел санкции против дочерей Путина

08.04.2022 15:51





Европейский союз ввел санкции против двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина в рамках пятого пакета мер, направленных против России за ее вторжение в Украину. Об этом сообщает Associated Press.



Двое официальных лиц ЕС сообщили, что Евросоюз включил Марию Воронцову и Екатерину Тихонову в обновленный список лиц, против которых введены санкции по замораживанию активов и запрету на поездки.



Ожидается, что полный список санкций будет опубликован в пятницу вечером.



Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против дочерей Путина.



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