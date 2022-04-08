

Зеленский призвал «ограничить поток денег» за поставки нефти из России

08.04.2022 15:56





Президент Украины Владимир Зеленский призвал ограничить использование Россией средств, полученных от поставок на внешние рынки нефти.



«Сколько еще времени Европа может игнорировать требование ввести эмбарго на поставку нефти из России? Это вопрос безопасности во всех смыслах этого слова – от экологического до военного. Я прошу вам ставить этот вопрос громко перед всеми в ЕС, чтобы необходимые решения появились», - сказал он, выступая в пятницу по видеосвязи в парламенте Финляндии.



По словам Зеленского, «мир знает форматы, как это сделать. И если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, не готова она, хотя это все равно неминуемо, нужно как первый шаг применить схему с ограничением потока денег за нефть в Россию».



«Пусть эти деньги накапливаются на специальных счетах без доступа России к ним. Пусть сначала Россия обеспечит мир и отвечает за военные преступления, а потом забирает свои нефтедоллары и нефтеевро. Пусть вспомнит, что такое дух Хельсинки и восстановит действие Хельсинских соглашений в полном объеме . А только потом можно будет дискутировать об экономике», - заявил Зеленский.



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