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Президент Германии призвал созвать трибунал по военным преступлениям Путина
08.04.2022 16:23
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к трибуналу по военным преступлениям против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ответить должны те, кто несет политическую ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Штайнмайера немецкому журналу Der Spiegel.
"Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. В том числе солдат. В том числе, военачальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность", - сказал он.
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