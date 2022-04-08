Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили: Зверство России в Краматорске, неописуемая бойня, останется темной страницей в истории человечества


08.04.2022   21:42


«Зверство России в Краматорске, неописуемая бойня — это нарушение прав человека», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети «Твиттер».

По ее словам, такое насилие останется темной страницей в истории человечества.

«Такое насилие останется темной страницей в истории человечества. Было совершено очень много преступлений против человечества. Слава Украине», — написала Саломе Зурабишвили.

Для справки, в городе Краматорске Донецкой области российские силы обстреляли ракетами железнодорожный вокзал. По данным украинских СМИ, в результате атаки погибли 30 и пострадали более 100 человек.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна