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Зурабишвили: Зверство России в Краматорске, неописуемая бойня, останется темной страницей в истории человечества
08.04.2022 21:42
«Зверство России в Краматорске, неописуемая бойня — это нарушение прав человека», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети «Твиттер».
По ее словам, такое насилие останется темной страницей в истории человечества.
«Такое насилие останется темной страницей в истории человечества. Было совершено очень много преступлений против человечества. Слава Украине», — написала Саломе Зурабишвили.
Для справки, в городе Краматорске Донецкой области российские силы обстреляли ракетами железнодорожный вокзал. По данным украинских СМИ, в результате атаки погибли 30 и пострадали более 100 человек.
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