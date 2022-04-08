

Зурабишвили: Зверство России в Краматорске, неописуемая бойня, останется темной страницей в истории человечества

08.04.2022 21:42





«Зверство России в Краматорске, неописуемая бойня — это нарушение прав человека», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети «Твиттер».



По ее словам, такое насилие останется темной страницей в истории человечества.



«Такое насилие останется темной страницей в истории человечества. Было совершено очень много преступлений против человечества. Слава Украине», — написала Саломе Зурабишвили.



Для справки, в городе Краматорске Донецкой области российские силы обстреляли ракетами железнодорожный вокзал. По данным украинских СМИ, в результате атаки погибли 30 и пострадали более 100 человек.



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