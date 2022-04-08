

Комитет Сейма Литвы призвал власти Грузии перевезти Саакашвили в европейское государство для получения срочного лечения

08.04.2022 21:45





Комитет по иностранным делам Сейма Литвы призывает власти Грузии перевезти бывшего президента Михаила Саакашвили в европейское государство. Причиной этого комитет Сейма называет необходимость соответствующего лечения Михаила Саакашвили.



«Призываем власти Грузии перевезти бывшего президента страны Михаила Саакашвили в европейское государство для получения срочного лечения. В настоящее время он находится в тюрьме и имеет серьезные проблемы, связанные со здоровьем. Этот шаг властей внесет существенный вклад в процесс политической деполяризации и остановит вмешательство России и ее сателлитов во внутренние и внешнеполитические вопросы Грузии.



Также призываем политические партии объединить силы для того, чтобы справиться с угрозой, идущей со стороны России, поскольку единство необходимо для защиты национальных интересов и территориальной целостности Грузии», — говорится в заявлении.



Напомним, сегодня Михаил Саакашвили поблагодарил комитет по иностранным делам Сейма Литвы за сделанное о нем заявление.



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