

Саакашвили: Российский корабль тонет, Россия идет к развалу, Грузия в это время должна воссиять

08.04.2022 21:49





Российский корабль идет ко дну, Россия идет к развалу, у России будут немыслимые проблемы, и Грузия в это время должна воссиять – об этом заявил, выступая на судебном заседании, третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, Грузия должна добиться вывода с ее территории российских войск.



«Мы должны добиться вывода российских войск с наших территорий, и как только это произойдет, автоматически мирным путем произойдет объединение Грузии. Мы должны быть среди общего движения, мы не должны быть там, где находимся сегодня. Мы сейчас на затопленном корабле, мы должны вовремя выпрыгнуть с этого корабля и перейти на тот корабль, который пойдет очень далеко вперед и будет успешным», - сказал Саакашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



