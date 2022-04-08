

Партия «Лело» разработала проект закона о люстрации

08.04.2022 21:57





Партия «Лело» разработала проект закона о люстрации, который «должен на законодательном уровне урегулировать и запретить антигосударственные действия».



Соответствующее заявление сделал лидер «Лело» Мамука Хазарадзе после заседания политсовета в офисе партии.



Как отметил Хазарадзе, этот вопрос не удалось довести до конца ни одной власти и политической силе.



«Агрессор не останавливается. Каждый день мы видим, что жертвами становится множество невинных людей, дети. У нас также есть вызов в стране, где прямо открыто и явно идет тиражирование российской агрессивной пропаганды посредством различных групп, партий и СМИ.



На заседании политсовета мы утвердили законопроект. Раз и навсегда примем закон о люстрации, который на законодательном уровне урегулирует и запретит те антигосударственные действия, о которых мы ежедневно слышим из СМИ. За последние 30 лет ни одна власть и политическая сила не смогла довести этот вопрос до конца. Мы надеемся, что сегодня, в этот ответственный для Украины и Грузии момент нам, всей Грузии хватит сил принять этот закон в парламенте Грузии», - заявил Мамука Хазарадзе.



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