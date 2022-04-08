

Десяти улицам в Тбилиси присвоят имена погибших 9 апреля 1989

08.04.2022 22:01





Еще десяти улицам в Тбилиси присвоят имена погибших во время трагедии 9 апреля 1989 года, при разгоне войсками 33 года назад митинга сторонников независимости Грузии. Решение о переименовании улиц принято Комиссией по присвоению символике тбилисского сакребуло (городское собрание).



Тогда погиб 21 человек, среди которых было 16 женщин.



В разных районах грузинской столицы появятся улицы Нино Тоидзе, Нато Гиоргадзе, Венеры Метревели, Азы Адамия, Марины Чкония-Самаргулиани, Наны Самаргулиани, Заиры Киквидзе, Нодара Джангирашвили, Мамуки Нозадзе и Шалвы Квасролиашвили.



«Героически погибшие 9 апреля действительно создали новую историю. Они пожертвовали собой за независимость нашей страны. 9 апреля – один из важнейших дней в новейшей истории Грузии. Это день боли, великой победы, единства. Спустя десятилетия по-прежнему очень важно ценить таких героев», — сказал на заседании комиссии председатель сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе.



Столичные власти начали присваивать улицам имена погибших 9 апреля 1989 года несколько лет назад. До сих пор таким образом была увековечена память об 11 из них.



Этот день стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа, будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости страны на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.

Решение было принято на основании проведенного 31 марта 1991 года всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство населения Грузии высказалось за объявление независимости и выход Грузии из состава СССР.



Уже более трех десятков лет 9 апреля в Грузии — государственный праздник. Это День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину.



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