

Спикер парламента Грузии назвал неуместным приглашение Киева посетить Бучу

08.04.2022 22:03





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «неуместным» полученное им из Киева предложение о посещении украинского города Буча.



Папуашвили получил приглашение посетить Бучу от спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Аналогичные письма направили председателям законодательных органов и других стран.



В своем ответе спикер парламента Грузии пожелал, «чтобы отдельные представители украинской власти полностью осознавали ту твердую поддержку, которую грузинский народ и его власти проявляют в отношении властей Украины и украинского народа».



«Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных лиц украинских властей отделить грузинский народ от его правительства, требований об открытии в Грузии второго фронта, безосновательных дипломатических демаршей, беспочвенных обвинений в контрабанде или обвинений в нагревании рук на несчастьях украинцев», — говорится в заявлении, обнародованном на странице Папуашвили в Facebook.





«На фоне непонимания этих вопросов официальное предложение выглядит неуместным», — подчеркнул спикер парламента.



Папуашвили добавил, что считает поддержку Украины «человеческим и историческим долгом» Грузии, заверив, что власти «выполнят этот долг, какие бы несправедливые и беспочвенные обвинения не прозвучали в ответ».



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