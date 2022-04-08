

Грузия не вошла в перечень недружественных Беларуси стран

08.04.2022 22:25





Грузия не вошла в список «недружественных стран», утвержденный властями Беларуси. Об этом сообщают белорусские СМИ.



В перечень попали 39 государств, которые, по мнению Минска, совершают «недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц». Это:



27 государств ЕС;

США;

Великобритания;

Канада;

Норвегия;

Исландия;

Швейцария;

Албания;

Черногория;

Северную Македония;

Лихтенштейн;

Австралия;

Новую Зеландия.

Список сформирован «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь». Накануне белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, приостанавливающий платежи резидентам из недружественных стран.



7 марта свой список «недружественных государств» утвердила Россия. Грузия не фигурирует и в этом перечне. Помимо перечисленных в белорусском списке, в него вошли Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония.



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