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Грузия не вошла в перечень недружественных Беларуси стран
08.04.2022 22:25
Грузия не вошла в список «недружественных стран», утвержденный властями Беларуси. Об этом сообщают белорусские СМИ.
В перечень попали 39 государств, которые, по мнению Минска, совершают «недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц». Это:
27 государств ЕС;
США;
Великобритания;
Канада;
Норвегия;
Исландия;
Швейцария;
Албания;
Черногория;
Северную Македония;
Лихтенштейн;
Австралия;
Новую Зеландия.
Список сформирован «в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь». Накануне белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, приостанавливающий платежи резидентам из недружественных стран.
7 марта свой список «недружественных государств» утвердила Россия. Грузия не фигурирует и в этом перечне. Помимо перечисленных в белорусском списке, в него вошли Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония.
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