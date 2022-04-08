

46 государств-членов ЮНЕСКО отказываются от участия в 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Казани

08.04.2022 22:33





46 государств-членов ЮНЕСКО, включая Грузию, отказываются от участия в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая пройдет в Казани под председательством России. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте правительства Великобритании. 45-я сессия Комитета всемирного наследия запланирована на июнь.



Авторы письма отмечают, что по данным ЮНЕСКО на 31 марта в Украине уничтожены или повреждены 53 памятника культуры.



«Невозможно, чтобы 45-я сессия Комитета всемирного наследия проходила в Казани или под председательством России в то время, когда последняя разрушает «выдающуюся универсальную ценность» в Украине». На кону авторитет ЮНЕСКО и Конвенция 1972 года об охране культурного и природного наследия. В свете этих обстоятельств подписавшие это письмо, все из которых являются сторонами Конвенции 1972 года, не поедут в Казань или на 45-ю сессию Комитета всемирного наследия, которая будет организована другой страной под председательством России», — говорится в письме, которое подписали 46 государств, в том числе Грузия.





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