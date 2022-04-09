

Президент Грузии помиловала 15 заключенных, в т. ч. 6 граждан Украины

09.04.2022 11:30





Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю годовщины трагических событий в Тбилиси 9 апреля 1989 года издала указ о помиловании заключенных. По решению главы государства, исправительные учреждения сегодня покинут 15 человек. Среди них – 7 женщин. Кроме того, 6 помилованных из 15-ти – осужденные в Грузии граждане Украины.



Напомним, ровно 33 года назад силы Советской армии разогнали в центре Тбилиси мирную демонстрацию сторонников национально-освободительного движения. Против участников акции протеста солдаты использовали отравляющий газ, пехотные лопатки и огнестрельное оружие. С проспекта Руставели людей вытесняла бронетехника. В ходе разгона погиб, по меньшей мере, 21 демонстрант (в том числе несколько подростков), сотни пострадали.



Спустя ровно два года после трагических событий в центре Тбилиси – 9 апреля 1991 году – в Грузии была принята Декларация государственной независимости.



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