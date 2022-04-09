

Посольство США: Грузия испытала свою долю кошмара от рук соседа-агрессора

09.04.2022 11:43





По заявлению посольства США в Грузии, жестокое нападение на демонстрантов, выступавших за независимость и их жестокое убийство, совершенное советскими силами 9 апреля 1989 года, навсегда останется горьким воспоминанием.



«В Грузии с особой остротой переживают преднамеренную и неспровоцированную войну России в Украине, поскольку люди хорошо помнят историю нарушенных договоренностей, насилия и оккупации со стороны России. Именно поэтому десятки тысяч людей выходят на акции, собирают гуманитарную помощь, принимают и поддерживают украинских беженцев.



К сожалению, жестокость российской армии насчитывает века, и Грузия испытала свою долю кошмара от рук соседа-агрессора.



Жестокое нападение на демонстрантов, выступавших за независимость и их жестокое убийство, совершенное советскими силами 9 апреля 1989 года, навсегда останется горьким воспоминанием. Однако российская жестокость никогда не будет символом этого дня, поскольку 9 апреля принадлежит грузинам, которые, желая свободы своей стране, проявили невиданную храбрость и проложили путь к независимости Грузии», - говорится в заявлении американского посольства.



Сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан возложила венок к Мемориалу 9 апреля перед зданием парламента Грузии.



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