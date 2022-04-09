

Исполнилось 33 года со дня трагедии 9 апреля

09.04.2022 11:47





Прошло 33 года со дня трагедии 9 апреля. Утром 9 апреля 1989 года подразделения советской армии жестоко разогнали мирную акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси, что привело к жертвам. В результате погиб 21 человек и сотни мирных жителей были отравлены газом неизвестного состава.



Два года спустя, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет провозгласил восстановление государственной независимости Грузии.



9 апреля в новейшей истории Грузии вписано как день трагедии и в то же время день восстановления независимости Грузии.



Напомним имена героев, погибших 33 года назад: Аза Адамия — 22 года; Натия Башалеишвили – 16 лет; Эка Бежанишвили – 15 лет; Нато Гиоргадзе – 23 года; Тамуна Долидзе – 28 лет; Тина Енукидзе – 70 лет; Нино Тоидзе – 22 года; Заира Киквидзе – 61 год; Манана Лоладзе – 34 года; Тамар Мамулашвили – 50 лет; Венера Метревели – 45 лет; Мамука Нозадзе – 21 год; Нана Самаргулиани – 41 год; Шалва Квасролиашвили – 35 лет; Марина Чкония-Самаргулиани – 31 год; Элисо Чипашвили – 25 лет; Тамар Човелидзе – 16 лет; Нодар Джангирашвили – 40 лет; Мзия Джинчарадзе – 43 года; Манана Мелкадзе — 26 лет и Гия Карселадзе — 25 лет.



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