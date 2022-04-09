

Гарибашвили: Ровно 33 года назад военная машина авторитарного режима противостояла грузинскому народу

09.04.2022 11:49





У каждого грузина особое отношение к 9 апреля. Ровно 33 года назад военная машина авторитарного режима противостояла грузинскому народу, объединенному идеалами независимости и свободы. Весь мир был потрясен трагедией, жертвами которой стал 21 наш гражданин, - пишет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсети Facebook.



Глава правительства отмечает, что этот день определил будущее не только Грузии, а и других республик, входящих в Советский Союз.



«Эти жертвы не были напрасными. Этот день определил будущее не только Грузии, а и стран, входящих в Советский Союз. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, Грузия восстановила независимость, потерянную в 1921 году.



9 апреля для нас – трагическая дата, когда мы еще раз чтим светлую память патриотов; мы никогда не забудем, что сегодняшняя Грузия стоит на их завоевании. В то же время, это день единства грузин, окончательной победы тех ценностей, которые веками создавали нашу великую историю.



Путь, который прошла независимая Грузия, учит нас тому, что дальнейшее продвижение страны вперед вновь должно основываться на единстве вокруг идеалов 9 апреля», - говорится в заявлении.



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