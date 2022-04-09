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Украине передан опросник в связи с заявкой на членство в ЕС


09.04.2022   11:56


Украине передан опросник в связи с заявкой на членство в ЕС. По информации BBC, на конференции в Киеве Евросоюз передал президенту Владимиру Зеленскому опросник, который еще больше продвинет Украину вперед в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

«Россия будет двигаться к экономическому, финансовому и технологическому развалу, а Украина будет стремиться к европейскому будущему. Это то, что я вижу», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Получив опросник, Зеленский сообщил, что тот будет готов через 1 неделю.

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