

Георгий Вашадзе о Папуашвили: Мне стыдно, что он представляет власти Грузии

09.04.2022 14:09





Прочитав эту информацию, я не знал, куда мне деться от стыда. Мне стыдно, что он представляет власти Грузии, - так комментирует лидер «Стратегии Агмашенебели (Стролитель)» Георгий Вашадзе ответ председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили на приглашение посетить Бучу.



Как заявляет Вашадзе, он собирается поговорить с оппозиционными коллегами о совместном посещении Бучи.



«Когда я прочитал эту информацию, не знал, куда мне деться от стыда. Мне и вправду стыдно, что он представляет власти Грузии. Думаю, что мы, оппозиция активны в этом процессе, и я поговорю с коллегами о том, чтобы мы поехали в Бучу и сказали, то, что следует сказать Грузии, если этого не делают власти. Но главное то, что именно это указывает на их реальное лицо», - заявил Вашадзе.



Для справки, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов вчера заявил, что председатель парламента Грузии получил приглашение посетить украинский город Буча и своими глазами увидеть военные преступления. Согласно изначально распространенной пресс-службой парламента Грузии информации, Шалва Папуашвили не получал приглашения от председателя Рады Украины. Позднее же кабинет председателя парламента Грузии распространил заявление, в котором отмечается, что глава законодательного органа получил из посольства письмо лишь после того, как кабинет председателя парламента связался с украинским посольством и попросил разобраться в ситуации.



Вместе с тем, как сообщил кабинет председателя парламента, из-за состояния здоровья Шалва Папуашвили перешел на дистанционный режим работы.



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