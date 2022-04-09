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Олаф Шольц: Путин ведет себя не как современный лидер, а как живущий в реалиях прошлых столетий
09.04.2022 19:43
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз подверг резкой критике российского президента Путина, который ведет себя не как современный лидер, а как живущий в реалиях прошлых столетий. Об этом глава немецкого правительства заявил на митинге в поддержку кандидата от Социал-демократической партии в городе Любек, земля Шлезвиг-Гольштайн, передает Укринформ.
«Важно не упустить из виду, какой месседж отправил президент России Путин Европе и миру. Это послание звучит так: право больше ничего не значит; когда у меня есть сила и мощь, я нарушу право, чтобы добиться своих целей, которые нам известны с XIX, XVIII, XVII и других столетий», - заявил Шольц.
Поэтому, по его словам, настолько важно единство ФРГ с друзьями и союзниками в ЕС, НАТО. "И мы говорим: Германия и НАТО так оснастятся в военном смысле, что никто не решится напасть на нас и наши страны", - пообещал Шольц.
Он также заявил о поддержке Германией Украины, в том числе оружием. С 2014 года ФРГ является вторым наибольшим донором для Украины, напомнил Шольц и добавил, что сейчас Германия поддерживает ее по-новому – помогает украинцам защищаться. «И это правильно, что мы предоставляем оружие. Мы это делаем и продолжим делать», – заявил канцлер.
Он также обратился к Путину с призывом немедленно прекратить войну и подумать о том, что он «разрушает будущее своей страны».
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