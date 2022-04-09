

Олаф Шольц: Путин ведет себя не как современный лидер, а как живущий в реалиях прошлых столетий

09.04.2022 19:43





Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз подверг резкой критике российского президента Путина, который ведет себя не как современный лидер, а как живущий в реалиях прошлых столетий. Об этом глава немецкого правительства заявил на митинге в поддержку кандидата от Социал-демократической партии в городе Любек, земля Шлезвиг-Гольштайн, передает Укринформ.



«Важно не упустить из виду, какой месседж отправил президент России Путин Европе и миру. Это послание звучит так: право больше ничего не значит; когда у меня есть сила и мощь, я нарушу право, чтобы добиться своих целей, которые нам известны с XIX, XVIII, XVII и других столетий», - заявил Шольц.



Поэтому, по его словам, настолько важно единство ФРГ с друзьями и союзниками в ЕС, НАТО. "И мы говорим: Германия и НАТО так оснастятся в военном смысле, что никто не решится напасть на нас и наши страны", - пообещал Шольц.



Он также заявил о поддержке Германией Украины, в том числе оружием. С 2014 года ФРГ является вторым наибольшим донором для Украины, напомнил Шольц и добавил, что сейчас Германия поддерживает ее по-новому – помогает украинцам защищаться. «И это правильно, что мы предоставляем оружие. Мы это делаем и продолжим делать», – заявил канцлер.



Он также обратился к Путину с призывом немедленно прекратить войну и подумать о том, что он «разрушает будущее своей страны».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



