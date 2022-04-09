

Зурабишвили: Любая трещина между нами и Украиной может радовать лишь Россию

09.04.2022 19:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила венок к Мемориалу 9 апреля в Тбилиси и почтила память погибших 9 апреля 1989 года.



Как отметила президент, бороться всегда стоит, если это борьба за свободу. По пояснению Зурабишвили, «мы никогда не должны этого забывать и должны стоять рядом с украинскими братьями».



«Принесенные сегодня сюда тюльпаны предназначены не только для героев 9 апреля, эти цветы также предназначены тем героям – грузинам или украинцам, которые сегодня сражаются за те же идеи, идеалы, свободу и независимость.



Наш пример таков, что за 9 апреля 1989 года последовало 9 апреля 1991 года. Это пример победы. Это надежда на то, что всегда стоит бороться, если это достойная борьба, борьба за свободу. Мы никогда не должны забывать об этом и должны стоять рядом с нашими украинскими братьями.



Любая трещина между нами и Украиной может радовать лишь только Россию. Нам нужно знать это, нужно не забывать об этом и нужно быть солидарными.



Мы должны быть достойными нашего прошлого, наших традиций, тех людей, которые стояли здесь в 1989 году и не пали на колени», - заявила Саломе Зурабишвили у Мемориала 9 апреля.



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