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В Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон


09.04.2022   19:48


Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в Киеве.

Посольство Украины в Великобритании сообщило, что в настоящее время глава британского правительства встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Других подробностей о встрече на данный момент не сообщается.

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