

В Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

09.04.2022 19:48





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в Киеве.



Посольство Украины в Великобритании сообщило, что в настоящее время глава британского правительства встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Других подробностей о встрече на данный момент не сообщается.





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