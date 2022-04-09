

Харцель: В 1989 году Грузия героически встала перед жестокостью Советских Вооруженных Сил

09.04.2022 19:49





Представительство ЕС в Грузии распространило заявление посла Карла Харцеля по случаю 33-й годовщины трагедии 9 апреля.



«9 апреля Грузия отмечает день освобождения от советской власти. В 1989 году Грузия героически встала перед жестокостью Советских Вооруженных Сил. Этот день страна отмечает со слезами на глазах», — говорится в посте посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.





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