

Билл Клинтон: я говорил Ельцину и Путину, что двери НАТО открыты для России



SOVA 09.04.2022 19:51



42-й президент США Билл Клинтон рассказал в колонке для The Atlantic, что во время своего президентского срока он предлагал первому президенту РФ Борису Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину, чтобы Россия стала членом НАТО, передает Meduza.



Клинтон рассказал, что сделал все возможное, чтобы помочь России «стать великой демократией XXI века». По его словам, США предоставили РФ 1,6 млрд долларов для вывода российских военных из стран Балтии, Россия участвовала в программе «Партнерство во имя мира» и в разных миротворческих миссиях, а также ее пригласили в «Большую семерку», которая превратилась в «Большую восьмерку».



«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, что я ясно дал понять Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил Клинтон. Бывший президент США назвал ложными утверждения о том, что американские власти пытались изолировать Россию.



В общей сложности я встречался с Ельциным 18 раз, а с Путиным пять раз – два раза, когда он был премьер-министром при Ельцине, и три раза в течение 10 с лишним месяцев, когда наши президентские сроки совпадали. Это всего на три встречи меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год. Мысль о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложна. Да, НАТО расширялось, несмотря на возражения России, но расширение было связано не только с отношениями США и России.



В 2017 году президент России Владимир Путин сообщил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что предлагал Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. По словам Путина, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против», после чего, сказал российский президент, «вся делегация американская занервничала». В феврале 2022 года Путин сообщил, что сделал такое предложение Клинтону во время его визита в Москву в 2000 году, и реакция президента США «была весьма сдержанной».



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