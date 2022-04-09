

Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине

09.04.2022 23:19





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Киев в субботу, 9 апреля, объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине, передает nv.ua.



«Сегодня я встретился со своим другом президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы продемонстрировать нашу твердую поддержку народу Украины», - написал Джонсон в Twitter.



«Мы создаем новый пакет финансовой и военной помощи, являющийся свидетельством нашей преданности борьбе его страны против варварской кампании России», - рассказал британский премьер.



По сообщению британского издания «Гардиан», встреча Джонсона и Зеленского прошла в посольстве Великобритании.



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