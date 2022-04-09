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ЕС выделит 1 млрд евро Украине и странам, принимающим беженцев
09.04.2022 23:23
Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, спасающихся от войны после вторжения России.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"600 миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут в приграничные государства, которые делают такую замечательную работу и помогают беженцам, которые прибывают", - сказала она.
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