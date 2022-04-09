

Международные доноры выделят Украине 9,1 млрд евро

09.04.2022 23:26





Международные доноры предоставят Украине и украинцам 9,1 миллиарда евро. Информацию распространяют украинские СМИ.



По сообщениям СМИ, в Варшаве прошла международная донорская конференция, соорганизатором которой выступил Европейский Союз. Международные организации, правительства разных стран и крупные компании договорились о выделении Украине 9,1 миллиарда евро. По данным СМИ, из этой суммы 4,1 млрд евро будут перечислены в государственный бюджет Украины в виде безвозмездной помощи, которую Украина не будет обязана возвращать, а остальные 5 млрд евро будут выделены в виде кредита.



«Сегодня мы собрали €9,1 млрд для людей, спасающихся от вторжения — как тех, кто остался в Украине, так и тех, кто уехал за границу. И будет еще больше. Мы и впредь продолжим поддержку», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.



Кроме того, по словам президента Еврокомиссии, планируется провести сбор средств на реконструкцию инфраструктуры Украины.





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