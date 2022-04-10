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Посольство ЕС возобновило работу в Киеве
10.04.2022 10:53
Евросоюз вновь открыл посольство в Киеве, - информацию об этом распространяет ВВС.
Глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал в соцсети фотографию флага, поднятого у здания посольства.
После вторжения России в Украину ЕС временно перенес свое посольство из Киева в Польшу.
Примечательно, что возобновить работу посольства в Киеве планирует и Италия. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо заявил, что посольство откроется после праздника Пасхи.
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