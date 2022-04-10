

Столтенберг объявил о «фундаментальной трансформации» НАТО в ответ на действия Путина

10.04.2022 12:50





В ответ на неспровоцированную военную агрессию россии против Украины Североатлантический Альянс увеличит свое постоянное присутствие на восточном фланге НАТО.



Как сообщает Укринформ, об этом сегодня в интервью для британского издания The Telegraph еще раз заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам визита в Украину Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.



«НАТО уточняет свои планы развернуть постоянные и полномасштабные военные силы на своих границах с целью борьбы с последующей военной агрессией россии после ее вторжения в Украину, заявил Генеральный секретарь Альянса. В интервью The Telegraph Йенс Столтенберг сказал, что НАТО находится «в процессе очень фундаментальной трансформации», которая отобразит «долгосрочные последствия» действий владимира путина», - говорится в публикации.



Как отмечается, частью такого большого «перезапуска» Альянса будет замена относительно небольшого «трехстороннего» присутствия НАТО на Восточном фланге на существенные силы, чтобы предотвратить возможное вторжение против стран-союзниц, таких как Эстония и Латвия. В настоящее время эти предложения разрабатываются на уровне военного командования НАТО.



Как сообщалось, во время чрезвычайного саммита НАТО 24 марта главы государств и правительств НАТО приняли решение усилить многонациональные боевые группы НАТО на территории стран Балтии и Польши, а также дополнительно развернуть еще четыре боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.



В ходе встречи Североатлантического Совета на уровне министров иностранных дел 6-7 апреля, в которой приняли участие страны-партнеры, включая Украину, союзники подтвердили намерение о дальнейшем усилении системы сдерживания и обороны НАТО.



Как напомнил тогда Генеральный секретарь НАТО, вторжение россии в Украину стало для НАТО сигналом к ​​пробуждению еще в 2014 году. С этого момента Альянс предпринял серьезное усиление коллективной обороны, повысил готовность войск, втрое увеличил количество Сил реагирования НАТО, реформировал командные структуры и увеличил оборонные расходы.



В день повторного вторжения россии в Украину НАТО активировало оборонные планы и развернуло дополнительные силы на востоке Альянса. В настоящее время там находятся 40 тысяч военнослужащих под прямым командованием НАТО, кроме того, в Европу прибыли около 100 тысяч военнослужащих США.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



