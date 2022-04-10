Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Столтенберг объявил о «фундаментальной трансформации» НАТО в ответ на действия Путина


10.04.2022   12:50


В ответ на неспровоцированную военную агрессию россии против Украины Североатлантический Альянс увеличит свое постоянное присутствие на восточном фланге НАТО.

Как сообщает Укринформ, об этом сегодня в интервью для британского издания The Telegraph еще раз заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам визита в Украину Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«НАТО уточняет свои планы развернуть постоянные и полномасштабные военные силы на своих границах с целью борьбы с последующей военной агрессией россии после ее вторжения в Украину, заявил Генеральный секретарь Альянса. В интервью The Telegraph Йенс Столтенберг сказал, что НАТО находится «в процессе очень фундаментальной трансформации», которая отобразит «долгосрочные последствия» действий владимира путина», - говорится в публикации.

Как отмечается, частью такого большого «перезапуска» Альянса будет замена относительно небольшого «трехстороннего» присутствия НАТО на Восточном фланге на существенные силы, чтобы предотвратить возможное вторжение против стран-союзниц, таких как Эстония и Латвия. В настоящее время эти предложения разрабатываются на уровне военного командования НАТО.

Как сообщалось, во время чрезвычайного саммита НАТО 24 марта главы государств и правительств НАТО приняли решение усилить многонациональные боевые группы НАТО на территории стран Балтии и Польши, а также дополнительно развернуть еще четыре боевых группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

В ходе встречи Североатлантического Совета на уровне министров иностранных дел 6-7 апреля, в которой приняли участие страны-партнеры, включая Украину, союзники подтвердили намерение о дальнейшем усилении системы сдерживания и обороны НАТО.

Как напомнил тогда Генеральный секретарь НАТО, вторжение россии в Украину стало для НАТО сигналом к ​​пробуждению еще в 2014 году. С этого момента Альянс предпринял серьезное усиление коллективной обороны, повысил готовность войск, втрое увеличил количество Сил реагирования НАТО, реформировал командные структуры и увеличил оборонные расходы.

В день повторного вторжения россии в Украину НАТО активировало оборонные планы и развернуло дополнительные силы на востоке Альянса. В настоящее время там находятся 40 тысяч военнослужащих под прямым командованием НАТО, кроме того, в Европу прибыли около 100 тысяч военнослужащих США.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна