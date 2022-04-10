

Израиль отправляет в Украину шесть самолетов с гуманитарной помощью

10.04.2022 13:19





Израиль отправляет в Украину шесть самолетов с гуманитарной помощью, доставленные первым самолетом 10 тонн лекарства и медицинских средств уже во Львове.



Как передает Укринформ, об этом сообщило в Фейсбуке посольство Израиля в Украине.



«Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине. В ближайшее время шесть самолетов доставят лекарства, медицинское оборудование и продовольствие для Украины», - говорится в сообщении.



В диппредставительстве сообщили, что первый самолет с 10 тоннами лекарств и медсредств уже приземлился в Венгрии, откуда груз доставили во Львов.



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