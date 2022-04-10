

Народный защитник Грузии выдвинула Лашу Тугуши кандидатом в Попечительский совет ОВГ

10.04.2022 18:45





Народный защитник Грузии выдвинула Лашу Тугуши кандидатом в Попечительский совет Общественного вещателя Грузии.



«Лаша Тугуши имеет 27-летний опыт работы в сфере медиа. Он был главным редактором нескольких СМИ, занимается академической деятельностью, вовлечен в общественную активность, за свою долгую карьеру отличился своей принципиальной позицией», — отметила Народный защитник.



Парламентская конкурсная комиссия по отбору кандидатов в попечительский совет Общественного вещателя отобрала десять кандидатов. Решение было принято членами комиссии по результатам голосования. В парламент будут представлены следующие кандидаты: Марина Гиоргадзе, Арина Тавакарашвили, Георгий Иасашвили, Бела Копалиани, Васил Маглаперидзе, Алексей Нониадзе, Лаша Тугуши, Лия Шавгулидзе, Донара Шонава, Заза Хуцишвили.





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