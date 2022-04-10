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Дмитро Кулеба: Если бы мы были членом НАТО, этой войны не было бы


10.04.2022   20:45


Германия и Франция совершили «стратегическую ошибку», не позволив Украине в 2008 году вступить в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба в интервью NBC, передает zn.ua.

«Если бы мы были членом НАТО, этой войны не было бы. Стратегическая ошибка, которую совершили в 2008 году Германия и Франция, отвергшие усилия США и других союзников привлечь Украину, – это то, за что мы платим», – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что за ошибку Германии и Франции приходится платить Украине, защищая страны Европы от российского агрессора.

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