

Проживающие в Грузии граждане Франции голосуют на выборах президента

10.04.2022 20:47





Первый тур выборов президента Франции проходит сегодня. Граждане страны, проживающие в Грузии, могут проголосовать в Тбилиси.



Избирательный участок открылись в 8 утра по местному времени в посольстве Франции на улице Крцаиси и закроются в 19:00.



В выборах участвуют 12 кандидатов, в том числе действующий президент Франции Эмманюэль Макрон. Его главным конкурентом является кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.



Поскольку ни один из кандидатов не имеет достаточной поддержки населения для победы по итогам первого раунда голосования, имя того, кто займет Елисейский дворец, станет известно после второго раунда. Он намечен на 24 апреля.



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