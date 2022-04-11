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МИД Германии: Мы не признаем т.н. выборов в оккупированной Цхинвальском регионе


11.04.2022   09:24


Мы не признаем конституционные или правовые рамки т.н. президентских выборов, которые прошли 10 апреля в оккупированном Цхинвальском регионе, — сообщил официальный представитель МИД ФРГ.

В то же время в заявлении говорится, что правительство Германии твердо поддерживает Грузию в вопросе суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ.

«Считаем незаконными т.н. выборы, х результаты, а также любое другое решение де-факто властей Южной Осетии, нарушающее территориальную целостность Грузи», — говорится в заявлении.

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