

Председатель Рады Украины Руслан Стефанчук ответил Шалве Папуашвили

11.04.2022 09:25





Сфепанчук отметил, что председатель парламента Грузии назвал его приглашение в Бучу и Ирпень «неуместным».



По словам Стефанчука, Папуашвили считает невозможным поехать в Украину до тех пор, пока «отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку», которую оказывает Грузия, например, голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках, в том числе в ООН.

По словам председателя Рады Украины, Киев ценит любую поддержку, которую получает от других стран. По его словам, Украина ценит и всегда ценила искреннюю поддержку братского грузинского народа.



«‎Мы знаем, Грузины всегда искренние, смелые и отважные воины, многие из которых сегодня бок о бок стоят с нашими защитниками, защищая Украину от российского нашествия. Точно так же, как многие Украинцы в 2008 году стояли рядом с Грузинами против той же России, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей. И Украина тогда с первых дней вашего противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном и военном уровнях. Просто хочу напомнить, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны (Бук, Оса) вы защищали свое небо. Но мы не меряемся размерами поддержки. Поддержка всегда должна быть искренней. А каждый, кто оказывает такую поддержку, действует так, как позволяют ему обстоятельства, совесть и чувство долга. В конце концов оценку нам, политикам, всегда дадут наши народы и история. Единственное, что рождает у меня чувство неописуемого недоумения, так это вопрос: уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения, ведь, по-моему, именно об этом говорил великий Шота Руставели: «Другу верный друг поможет, не испугает его беда. Сердце он отдаст за сердце»», — написал Стефанчек в социальной сети.



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