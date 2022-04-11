

Грузию посетит делегация подкомитета Европарламента по вопросам обороны

11.04.2022 09:27





Делегация подкомитета по вопросам безопасности и обороны (SEDE) Европейского парламента посетит Тбилиси 10-14 апреля, чтобы оценить возможные последствия военных действий в Украине для Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.



Среди целей визита называется также оценка работы Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии. Депутаты Европарламента планируют совершить две выездные поездки к линиям разделения с Абхазией и Цхинвальским регионом.



Кроме того, они проведут встречи с президентом Грузии, премьер-министром, председателем парламента и министром обороны.



Руководить делегацией будет глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Натали Луазо.



«Этим визитом Европейский парламент хочет выразить солидарность и подчеркнуть свою поддержку территориальной целостности Грузии», — сказано в сообщении.



SEDE – подкомитет Комитета по иностранным делам Европарламента. Он отвечает за применение единой политики в области безопасности и обороны (ЕПБО). Целью ЕПБО является усиление участия Евросоюза в международном урегулировании военных и гражданских кризисных ситуаций.



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