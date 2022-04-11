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Грузию посетит делегация подкомитета Европарламента по вопросам обороны
11.04.2022 09:27
Делегация подкомитета по вопросам безопасности и обороны (SEDE) Европейского парламента посетит Тбилиси 10-14 апреля, чтобы оценить возможные последствия военных действий в Украине для Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.
Среди целей визита называется также оценка работы Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии. Депутаты Европарламента планируют совершить две выездные поездки к линиям разделения с Абхазией и Цхинвальским регионом.
Кроме того, они проведут встречи с президентом Грузии, премьер-министром, председателем парламента и министром обороны.
Руководить делегацией будет глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Натали Луазо.
«Этим визитом Европейский парламент хочет выразить солидарность и подчеркнуть свою поддержку территориальной целостности Грузии», — сказано в сообщении.
SEDE – подкомитет Комитета по иностранным делам Европарламента. Он отвечает за применение единой политики в области безопасности и обороны (ЕПБО). Целью ЕПБО является усиление участия Евросоюза в международном урегулировании военных и гражданских кризисных ситуаций.
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