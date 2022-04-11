

Грузия и Молдова в понедельник получат анкеты по предоставлению статуса кандидатов в ЕС

11.04.2022 09:27





Грузия и Молдова в понедельник, 11 апреля, получат опросники, заполнение которых является необходимым шагом для предоставления странам статуса кандидатов в ЕС. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели сообщил в своем Twitter.



«Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вчера передала анкету Украине, а я передам анкеты Грузии и Молдове в понедельник. Ответы помогут Европейской Комиссии подготовить заключения по заявкам стран», — пишет Вархели.



Ранее в МИД Грузии сообщили, что они готовы к заполнению опросника. Координировать процесс поручено правительственной комиссии по евроитеграции.



3 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».



Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.



Грузия, Украина и Молдова – участницы программы «Восточное партнерство», которые стремятся стать полноправными членами Евросоюза. Три постсоветских страны подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и безвизовым режимом. В мае 2021 года они объявили о создании формата «ассоциированного трио», который подразумевает более тесную координацию Тбилиси, Киева и Кишинева, направленную на усиленное сотрудничество с ЕС.



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