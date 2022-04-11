

МИД Украины: Решительно осуждаем проведение т.н. президентских выборов в оккупированном Цхинвальском регионе

11.04.2022 09:53





«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение Российской Федерацией так называемых «президентских выборов» на оккупированной территории Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии», — говорится в заявлении МИД Украины.



По заявлению МИД Украины, незаконные «выборы» преследуют цель легитимизировать оккупацию части суверенной территории Грузии со стороны РФ. Они противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий.



В МИД Украины заявили, что проведение Россией незаконного голосования на оккупированных грузинских территориях на фоне продолжения вторжения российской армии на территорию Украины может привести к существенному обострению ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и созданию дальнейшей основы для разрешения новой агрессии против Грузии.



«Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. РФ должна выполнить положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отозвать признание т.н. независимости Абхазии, Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в Украине. Убеждены, что жесткие санкции против РФ и их неукоснительное соблюдение будут способствовать скорейшему восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины. Призываем международное сообщество усилить санкционное давление на Россию, чтобы привлечь ее к ответственности за грубые нарушения Устава ООН и других норм международного права», — говорится в заявлении МИД Украины.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



