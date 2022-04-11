

Еврокомиссар Оливер Вархей передаст сегодня анкету о заявлении Грузии и Молдовы о членстве в ЕС

11.04.2022 09:54





Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей передаст Грузии и Молдове анкету, связанную с заявкой на членство в ЕС 11 апреля.



По словам еврокомиссара, Ответы помогут Еврокомиссии подготовить свои соображения в отношении заявок.



«Президент фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а в понедельник я передам ее Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии подготовить свои соображения в отношении заявок, поданных в ЕС тремя странами, как этого требует Совет Евросоюза», — написал Вархей в Twitter.













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