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Еврокомиссар Оливер Вархей передаст сегодня анкету о заявлении Грузии и Молдовы о членстве в ЕС
11.04.2022 09:54
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей передаст Грузии и Молдове анкету, связанную с заявкой на членство в ЕС 11 апреля.
По словам еврокомиссара, Ответы помогут Еврокомиссии подготовить свои соображения в отношении заявок.
«Президент фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а в понедельник я передам ее Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии подготовить свои соображения в отношении заявок, поданных в ЕС тремя странами, как этого требует Совет Евросоюза», — написал Вархей в Twitter.
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