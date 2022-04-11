Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еврокомиссар Оливер Вархей передаст сегодня анкету о заявлении Грузии и Молдовы о членстве в ЕС


11.04.2022   09:54


Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей передаст Грузии и Молдове анкету, связанную с заявкой на членство в ЕС 11 апреля.

По словам еврокомиссара, Ответы помогут Еврокомиссии подготовить свои соображения в отношении заявок.

«Президент фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а в понедельник я передам ее Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии подготовить свои соображения в отношении заявок, поданных в ЕС тремя странами, как этого требует Совет Евросоюза», — написал Вархей в Twitter.





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна