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Хавьер Коломина: НАТО не признает легитимность выборов, прошедших в югоосетинском регионе Грузии
11.04.2022 10:46
«НАТО не признает легитимность выборов, состоявшихся в воскресенье в югоосетинском регионе Грузии», — заявил спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
«НАТО не признает легитимность выборов, состоявшихся в воскресенье в Юго-Осетинском регионе Грузии. Альянс продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении Коломины.
По предварительным результатам т.н. президентских выборов в оккупированном Цхинвали марионеточному режиму предстоит провести второй тур. По информации сепаратистского режима, во втором туре выборов будут бороться де-факто лидер Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.
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