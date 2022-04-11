

Хавьер Коломина: НАТО не признает легитимность выборов, прошедших в югоосетинском регионе Грузии

11.04.2022 10:46









«НАТО не признает легитимность выборов, состоявшихся в воскресенье в Юго-Осетинском регионе Грузии. Альянс продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении Коломины.



По предварительным результатам т.н. президентских выборов в оккупированном Цхинвали марионеточному режиму предстоит провести второй тур. По информации сепаратистского режима, во втором туре выборов будут бороться де-факто лидер Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев. «НАТО не признает легитимность выборов, состоявшихся в воскресенье в югоосетинском регионе Грузии», — заявил спецпредставитель НАТО по Южному Кавказ у и Центральной Азии Хавьер Коломина.«НАТО не признает легитимность выборов, состоявшихся в воскресенье в Юго-Осетинском регионе Грузии. Альянс продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении Коломины.По предварительным результатам т.н. президентских выборов в оккупированном Цхинвали марионеточному режиму предстоит провести второй тур. По информации сепаратистского режима, во втором туре выборов будут бороться де-факто лидер Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.



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